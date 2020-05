Eine Insel der Ruhe wird wiederhergestellt

Sie stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Derzeit wird sie renoviert: die dem heiligen Josef geweihte Kapelle in Zwings. Jeder kennt sie, der auf der L314 nach Ravensburg fährt, wie sie da gleich am Ortseingang auf der linken Seite direkt an Straße liegt.

„Sie ist ein Ort, um zur Ruhe zu kommen“, sagt die Haidgauer Ortsvorsteherin Ernestina Frick, die in der letzten Zeit öfters dort zu Besuch war. Denn wie so viele kleine Kapellen ist auch die Zwingser Kapelle im Besitz der Stadt und fällt damit in ihren Verantwortungsbereich. „Wenn ich die Türe hinter mir geschlossen habe, ist der Verkehrslärm plötzlich ganz weit weg. Sie ist dann wie eine kleine Insel der Ruhe.“

Begonnen wurde die Renovierung, nachdem das Denkmalamt „grünes Licht“ gegeben hatte, mit dem Innenraum, denn undichte Stellen im Dach drohten das Mobiliar anzugreifen. Start der Renovierung war im Herbst 2018. Damals wurde unter fleißiger und durchaus feinfühliger Beteiligung der Anwohner, die ja schon immer ein Auge auf ihre Kapelle hatten, der Putz abgeschlagen, um das Mauerwerk über den Winter austrocknen zu lassen. Währenddessen wurden die Zimmermannsarbeiten am Dachstuhl durchgeführt, ehe dann im Frühjahr 2019 mit dem Auftragen des Innenputzes die eigentliche Sanierung begann. Da traf es sich gut, dass es das richtige Know-How direkt vor Ort gibt: Der Stuckateurbetrieb Lombacher ist ortsansässig und konnte für eine fachgerechte Restaurierung der Stuckornamente und einem denkmalgerechten Putz sorgen.

Auch die Elektrik wurde einer eingehenden Prüfung unterzogen, immerhin sind seit dem Einbau eines elektrischen Läutwerkes auch schon 20 Jahre vergangen. Wieder hergestellt wurden die Fensternischen, die in früheren Zeiten zugemauert worden waren. Neu sind Lüftungsöffnungen, die für eine ausreichende Luftzirkulation in dem kleinen Gotteshaus, das laut Denkmalamt aus dem Jahre 1730 stammt, sorgen werden. Nach dem Abschleifen des Bodens werden die Bänke wieder gesetzt werden, womit die Innenrenovierung abgeschlossen wird. Somit steht in diesem Jahr mit der Trockenlegung des Außenputzes das Finale der Kapellenrenovierung an.

Großen Respekt zollt die Ortsvorsteherin von Haidgau den Anwohnern von Zwings, die sich zum Teil – wie die Familie Liebrich – über Generationen um das „Kappele“ gekümmert und nun bei der Renovierung viel Eigenleistung eingebracht haben. Aber auch deren Vorfahren, die wie an vielen Orten im Oberland üblich mit dem Bau der Kapelle ein sichtbares Zeichen ihres Glaubens errichtet haben.