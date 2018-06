Eine Biografie mit viel Hintergrundinformationen

Pater Paulus Blum hat eine Biografie über den lange Jahre in Bad Wurzach lebenden Pater Cajetan Oßwald veröffentlicht.

Im Vorwort gesteht der in Bad Wurzach lebende, bestens bekannte Autor, dass es Pater Cajetan selbst wohl nie erlaubt hätte, über ihn eine Biografie zu schreiben. Als ehemaliger Schüler und langjähriger Mitbruder war es Pater Paulus aber ein Herzensanliegen, auf das er sechs Jahre gründlichster Recherche verwendet hat. Er wollte die Erinnerung an einen Menschen bewahren, dessen Charakter, Bildung, Auffassung, „seine Kanten wie auch seine Qualitäten Einfluss auf das Leben und die Lebensgestaltung der Vielen, die ihn kannten,“ gehabt habe. Und schließlich, so betont Pater Paulus, könne nur der die Zukunft gestalten, der Leistungen und Fehler der Vergangenheit vor Auge habe.

Auf 210 Seiten zeichnet Pater Paulus den Lebensweg des Pater Cajetan detailliert nach. Von dessen Geburt am 25. August 1887 in Untersulmetingen bis zum Tod am 29. April 1975 in Bad Wurzach. Als 13-Jähriger kam dieser ans Salvatorkolleg in Lochau, 1904 führte ihn sein Weg nach Rom, wo er 1908 die Ewige Profess ablegte. 1910 folgte – mit Sondergenehmigung, weil eigentlich noch zu jung dafür – die Priesterweihe.

1911 begann Pater Cajetan als Lehrer am Kolleg in Lochau, dessen Schulleiter er 1919 wurde. Nach den Wirren des Weltkriegs wurde der 60-Jährige 1947 nach Wurzach berufen, wo er bis 1962 im Schuldienst tätig war. Drei seiner vier Jahre am Salvatorkolleg (1955 bis 1959) erhielt auch der Autor Unterricht von Pater Cajetan, der nicht nur aufgrund seines umfangreichen Wissens sondern auch wegen seiner Ausstrahlung höchsten Respekt seiner Schüler genoss.

Pater Paulus legt auch ein großes Augenmerk auf das enorme kunsthistorische Wissen von Pater Cajetan, das in einigen Schriften und Büchern Niederschlag fand. Und der Autor hat in die Biografie geschickt viel Wissenswertes über den Orden der Salvatorianer und die Zeiten, in denen er lebte, eingeflochten.

Das macht die Biografie auch höchst lesenswert für diejenigen, die Pater Cajetan selbst nicht mehr persönlich erleben durften.