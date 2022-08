In mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Achbergstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unbekannter eingebrochen. Bis auf ein E-Bike der Marke Cube konnte der Einbrecher laut Polizeibericht keine nennenswerte Beute machen. Der Sachschaden, der durch das gewaltsame Eindringen in die Lauben entstanden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.