Einbruchversuche in Baucontainer erfolglos

Unbekannte haben versucht, einen Baucontainer, in dem Baumaschinen und Material lagern, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Gottesberg aufzubrechen. Die Einbrecher wollten den Verschlussriegel des Containers gewaltsam aufbrechen. Auch in einen Bauwagen in unmittelbarer Nähe wollten mutmaßlich dieselben Täter gewaltsam eindringen. Beides misslang laut Polizeimeldung. Unverrichteter Dinge verließen die Täter die Baustelle wieder. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.