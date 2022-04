Eingebrochen wurde am Karfreitag in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.10 Uhr in eine Wohnung im Sonnenbergweg in Bad Wurzach, so die Polizei. Über die aufgehebelte Terrassentür betrat der, beziehungsweise betraten die Täter die Wohnung. Es wurden zwei Zimmer durchwühlt und Bargeld entwendet.