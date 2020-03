In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in der Bad Wurzacher Innenstadt ein. Die Täter gingen bei ihrem Einbruch laut Polizei äußerst brachial vor um in den Laden zu gelangen. Das Geschäft wurde komplett durchwühlt. Unklar ist noch, was entwendet wurde, so die Polizei. Nach dem Einbruch konnten sie unerkannt entkommen.