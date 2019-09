Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in den Kindergarten in der Sonnentaustraße in Bad Wurzach eingedrungen. Hierzu hebelten sie mehrere verschlossene Türen auf. Es wurden laut Polizei mehrere Räume durch die Täter durchsucht. Zwar wurde nichts gestohlen, aber es entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564 / 2013.