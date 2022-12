Einbruch in Bad Wurzacher Gaststätte, Polizei sucht Zeugen

In eine Gaststätte in der Weitprechtser Straße in Bad Wurzach ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein bislang Unbekannter eingedrungen. Mutmaßlich gelangte der Täter laut Pressemitteilung der Polizei über eine nicht verschlossene Türe in den Gastraum und klaute dort eine Registrierkasse mit Bargeld.

Personen, die in der Tatnacht im Bereich der Lokalität Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.