Einbrecher von Hausbewohnern überrascht

Drei Unbekannte sind am Dienstag gegen 1.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Graf-Leopold-Straße in Bad Wurzach eingebrochen, berichtet die Polizei. Die Männer hebelten eine Tür auf und gingen dann zunächst ins Obergeschoss, wo sie Schränke und Schubladen durchsuchten. Im Erdgeschoss wurden sie von den Bewohnern überrascht und flüchteten durch die Haustür in Richtung des ehemaligen Bahnhofs. Insgesamt soll es sich um drei Personen gehandelt haben, eine davon konnte beschrieben werden als 1,65 Meter groß, normale Statur, maskiert mit dunkler Mütze mit Sehschlitzen. Das Diebesgut besteht aus einer Handtasche ohne Wertsachen darin. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sind an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, erbeten.