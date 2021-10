Einbrecher stiehlt Bargeld

Wegen eines möglichen Einbruchs ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen kurz vor 9 und 10 Uhr in das Wohnhaus eines Gehöfts in Weiherbauer eingestiegen sein soll.

Auf noch nicht geklärte Weise gelangte der Einbrecher in das Anwesen und stahl Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich, heißt es im Bericht. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07564/2013 zu melden.