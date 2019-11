Einbrecher stehlen Geldkassette

In der Nacht zu Mittwoch ist zwischen 0 und 6 Uhr in ein Haus in der Mennisweiler Straße in Heidgau eingebrochen worden. Laut Mitteilung der Polizei befanden sich die Bewohner des Hauses zu diesem Zeitpunkt im Haus.

Trotz der Anwesenheit der Besitzer und deren Hunde konnten die bislang noch unbekannten Täter eine Geldkassette sowie Unterlagen aus einem Büroraum des Hauses entwenden. Auch von Bewegungsmelder im Außenbereich des Hauses ließen sich die Täter nicht abschrecken. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Bad Wurzach zu melden.