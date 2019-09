Einbrecher klaut Schmuck und Uhren

Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in der Wurzacher Oberziegelbacher Straße zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 13 Uhr, ermittelt derzeit die Polizei. Einem Bewohner des Hauses war laut Bericht aufgefallen, dass Wertgegenstände fehlten. Bei der Überprüfung des Hauses seitens der Polizei wurden Aufbruchsspuren an einer Terrassentür festgestellt. Entwendet wurden unter anderem Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Leutkirch unter Telefon 07561/84880 entgegen.