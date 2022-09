Einbrecher entwenden Auto und Bargeld

In ein Wohngebäude in Laienbauer sind am frühen Donnerstagmorgen Unbekannte eingebrochen und haben Bargeld sowie einen VW Tiguan entwendet. Das teilt die Polizei mit. Die Einbrecher gelangten über ein gekipptes Fenster in das Wohnhaus. Dort stahlen sie eine Bargeldkasse und den Pkw-Schlüssel. Im Anschluss fuhren sie mit dem silbernen VW weg. Anwohner hörten gegen 2.30 Uhr ein Motorengeräusch, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des VW Tiguan geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.