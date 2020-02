Einbrecher durchsuchen Haus

Unbekannte sind am Montag, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, in der Ansiedlung „Kimpfler“ in ein Wohnhaus eingedrungen und haben nach Beute gesucht. Das teilt die Polizei mit.

Um in das Haus zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen und Bargeld öffneten die Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke. Nach den bisherigen Feststellungen nahmen sie nichts mit. Der Sachschaden blieb überschaubar.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht hat, wird gebeten, mit der Polizei Verbindung aufzunehmen unter der Rufnummer 07561 / 84880.