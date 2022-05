Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Eine aufmerksame Zeugin hat am Montagabend kurz nach 21.40 Uhr einen Einbrecher beobachtet und den 67-Jährigen zusammen mit zwei weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgesetzt. Wie de Polizei mitteilt, hatte sich der Tatverdächtige an einem unbewohnten Gebäude in der Parkstraße zu schaffen gemacht und eine Fensterscheibe eingeschlagen. Noch bevor der Mann in das Gebäude einsteigen konnte, verwickelten die drei Zeugen ihn in ein Gespräch und übergaben ihn dann einer alarmierten Polizeistreife. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun gegen den 67-Jährigen wegen versuchten Einbruchs.