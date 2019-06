„Wir haben lange diskutiert und die Vorbereitungen sorgfältig abgewägt.“ So begrüßte Horst Weisser die zahlreichen Gäste zur Eröffnung der vierten Sonderausstellung im Naturschutzzentrum Bad Wurzach. Unter dem Titel „Der Wolf – Ein Wildtier kehrt zurück“ sind im Gewölbesaal Exponate des Landesmuseums Niedersachsen zum Thema Wolf ausgestellt.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe an, mit Fakten und Zahlen Klarheit zu schaffen, um die emotionalen Querschläge auszugleichen, die derzeit die Bevölkerung spalten“, begründete der Leiter des Naturschutzzentrums die Entscheidung seines Teams, den Schritt dennoch zu gehen. Die fachkundige Referentin von der Wildforschungsstelle Aulendorf und frühere Wolfsbeauftragte Brandenburgs, Johanna Arnold, versuchte in ihrem Vortrag eine sachliche Gesprächsbasis zu schaffen.

Dazu ging sie in der Geschichte weit zurück, denn über Jahrtausende hinweg lebten Mensch und Wolf relativ nahe zusammen. Aufgrund von Jagdkonkurrenzen wurde er Ende des 19. Jahrhunderts in Baden-Württemberg ausgerottet, was im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte negative Auswirkungen auf das Ökosystem der Wildtiere mit sich brachte. In Gesprächen höre sie stets, dass es für den Wolf keine Lebensräume mehr gebe, die ausgedehnten Waldgebiete der östlichen Länder in Mitteleuropa fehlen und die Industrialisierung den Rudeln keinen Platz mehr bieten würde. „Ein Wildtier sucht sich seinen Lebensraum immer selbst aus“, berichtete Arnold, und die Anforderungen seien dabei auf das Nahrungsangebot und die Aufzucht der Jungtiere beschränkt. Das gelte es genauso zu akzeptieren, wie die Ängste und Befürchtungen der Menschen. Dazu erfordere es ein sorgfältiges Management, das beide Seiten in Einklang bringen müsse.

Die Ausstellungsexponate präsentieren mit interaktiven Elementen den Lebensraum, das Rudelverhalten und die Aufzucht der Jungtiere. Eine kleine Wolfshöhle wurde nachgebaut, wo sich die Gäste ein Bild über die Kinderstube der Wildtiere machen können. Es werden biologische Fakten aufgezeigt, Spuren von Wolfspfoten nachgezeichnet und praktisch erklärt, was im Falle einer Wolfsbegegnung zu tun ist. Es werden Zahlen über die Population in Deutschland dargestellt und auch das Beute- und Fressverhalten nicht verschwiegen. Zwei Bilder der Kemptener Fotografen Patrizio und Armin Hoffmann ergänzen die Ausstellung.