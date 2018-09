Ein virtuoser Programmauftakt

„Mir san a Bagasch/Ja, da leksch’ mi am Arsch“ – eine Songzeile wie ein Versprechen, das am Samstag qualitativ und inhaltlich aber beim Auftritt der „Monaco Bagage“ auf der Live-Bühne des Dietmannser Adler voll eingehalten wird.

Die Vier aus München kommen zum Auftakt des neuen Musikkabarettprogramms nach leicht verhaltenem, eher elegisch-jazzigem Intro sehr rasch in Schwung und zaubern auf ihren diversen Instrumenten, dass es grad eine Freude ist, auch wenn Johann Bengen sein Schlagzeug mit dem Kehrbesen traktiert oder vielleicht genau deshalb.

Nicht, dass Andy Arnold und Martin Deubel mit ihrem Instrumenten-Sammelsurium abfielen, aber der Abend gehört eindeutig der Powerfrau Miene Costa, die Stepptanz kann wie ein Hollywood-Profi, Basstuba bläst wie ein Philharmoniker und trommelfellerschütternde Vogelschreie loslassen kann, die man sonst nur vom Zoo oder vielleicht vom Urwald her kennt. Die weitgereiste Dame (Vater Portugiese, sozialisiert in München, studiert in aller Herren Länder) hat vom Square Dance bis zum Stepptanz alles drauf , was man auf der Bühne braucht und noch ein bisschen mehr und streut ihre Pointen wie Leckerbissen unters begeisterte Volk.

Weil ihre drei Mitstreiter sowohl musikalisch wie textlich aufs Trefflichste assistieren, goutieren die Gäste auch Nonsens der gehobenen Machart („Liebe muss wehtun, sagte der Igel“) ebenso begeistert wie Jokes der eher klebrigen Machart wie denen bei der Ballade von der Striptease-Paula, deren Auftritt man sich lieber nicht in allen Details ausmalen möchte.

Es war ein wilder Parforceritt durch so ziemlich alle Kategorien des gehobenen wie auch des tiefergelegten Blödsinns, in dem ein Kondor pasta assciutta probiert und Schlagzeuger Johann das Publikum frontal angeht: „Mir san nimmer ganz frisch/von hinten und von vorn/aber macht’s euch nix vor/Ihr seid au net jünger worn.“

Man muss gar nicht taufrisch sein, um Blödsinn wie die Schuhplattler-Einführung vermittels eines umgehängten Puppenstubenmöbels zu begreifen, aber um das Programm der Münchner Bagasch in allen Facetten goutieren zu können, sind Grundkenntnisse im Bayerischen durchaus hilfreich, sonst sitzt man da im Saal wie ein loamsidriger Haderlump und macht ein Gesicht wie eine Zwiderwurz.

Ein gut gemischtes, überraschend originelles und technisch blitzsauber präsentiertes Zweistundenprogramm war es am Samstagabend im ausverkauften Adlersaa“, in dem sich so unterschiedliche Perspektiven wie das „Briefmark“-Gedicht (bei dem es nicht geschadet hätte, wenn die Protagonisten den Namen des nicht ganz unbekannten Verfassers, Ringelnatz, genannt hätten) und schierer Nonsens ein Rendezvous gaben („Um vier Uhr macht der Tierpark zu/jetzt hat auch das Kängu Ruh“).

Dass bei einem Fredl Fesl-Sketch das heute auf dem Altar der politisch Korrekten geopferte „N“-Wort immer wieder auftaucht, weil der „So wo samma, Neger“ immer wieder auftaucht, gehört ebenso zum Repertoire wie die Schmähung des amerikanischen Trumpeltiers und die Feststellung, dass die Welt einen Vogel hat, samt dem Satz: „Die Frage stellt sich klar und klipp, muss dieser Schwachsinn sein?“

Die Frage kann klipp und klar beantwortet worden: Auf diesem Niveau und von einem Ensemble wie den Münchnern: Es muss sein. Denn solch ein bunter Abend gibt einem Kraft für den bald folgenden grauen Alltag. Fazit: Die Vier sind net bloß a Bagasch, sondern eine ganz Saubagasch. (Im Bayerischen ist das übrigens der höchsten Komplimente eines).