Ein Trio mit Witz und musikalischer Genialität begeistert im „Adler“

Einen unglaublich schönen Abend hat das Trio Berta Epple seinen Gästen auf der Kleinkunstbühne im „Adler“ in Dietmanns beschert. Virtuosität gepaart mit Witz, Humor und Einblicken in die schwäbische Mentalität erhielt durch die drei Musiker eine ganz neue Bedeutung.

Mit einem singenden Auftritt durch das Publikum zogen die drei Protagonisten gleich zu Beginn alle Gäste in ihren Bann. Berta Epple (benannt nach dem Motorschiff Berta Epple, das den Neckar befuhr und später nach Frankreich verkauft wurde, wo es heute noch unter dem Namen Le Signac auf der Seine fährt) ist nicht irgendein Trio. Bestehend aus den Brüdern Gregor und Veit Hübner sowie Karl Albrecht „Bobbi“ Fischer standen an diesem Abend in Dietmanns Musiker mit einer mehr als 30-jährigen Bühnenerfahrung auf den Brettern der Kleinkunstbühne.

Preisgekrönter Komponist

Gregor ist ein preisgekrönter Komponist und Violinist, der hervorsticht durch seine visionäre Arbeit in der Verbindung verschiedener Genres. Neben einer Professur für Musik und Theater in München leitet er Workshops und Meisterkurse sowohl am Instrument als auch in der Komposition und Improvisation. Veit studierte Orchestermusik und Jazz.

Im klassischen Bereich arbeitet er regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern, der Philharmonie Antwerpen, dem Radio Sinfonieorchester Stuttgart, den Stuttgarter Philharmonikern und dem Stuttgarter Staatstheater zusammen. Bobbi studierte in Stuttgart Schulmusik und Jazz. Er arbeitet als Pianist, Komponist und Arrangeur in den Bereichen Jazz, Bühnen- und Filmmusik.

Eine tolle Mischung

Mit dieser tollen Mischung aus Können, Erfahrung und Professionalität stürzte sich das Trio von Anfang an auf das tragende Thema „Die Rente ist sicher“. Hier wurde von Anti-Aging, dritten Zähnen, Rentenbescheid und Co. alles genauestes musikalisch und humoristisch auf die Schippe genommen. So schwört Berta Epple in Sachen Anti-Aging auf Urin: „Seit ich Pipi trink, bin ich fröhlich wie ein Distelfink.“

Nahezu unglaublich aber war: Die Herstellung des „originalen schwäbischen Kartoffelsalates“ führte die Zuhörer virtuos durch unterschiedliche musikalische Genres wie Latin Music, Jazz und Chanson. Der bekannte Shanty „What will we do with the drunken sailor“ wurde zu „Was in den Kartoffelsalat nei kommt“, und Frank Sinatras „My Way“ musste ebenfalls als Rezeptgrundlage herhalten. Das Jammern der Geige, die Kapriolen auf dem Piano und das Schlagen des Kontrabasses versetzten das Publikum an das Lagerfeuer eines Zigeunerfürsten.

Offene Münder

An diesem Abend wippten und klopften die Füße der Gäste unter den Tischen und manch einer sang leise die Refrains der drei Ausnahmemusiker mit. Neben aller Herumalberei und den diversen komödiantischen Einlagen von Gregor, Veit und Bobbi zog sich jedoch konstant der rote Faden der Genialität an den unterschiedlichen Instrumenten durch das Programm. Offene Münder und staunende Augen waren programmiert, als Veit Mozart und das Köchelverzeichnis und sich selbst als „Experten für historisch informierte Musik“ präsentierte, dabei jedoch nicht auf Bongos verzichten wollte.

Nach mehreren Zugaben durften sich die Ausnahmetalente dann von der Bühne verabschieden, wobei die gesungene Zugabe „Bring mi hoim“ bei den Gästen noch einmal ganz große Emotionen hervorrief.

Nächste Veranstaltung auf der Kleinkunstbühne ist der Auftritt der Gruppe Hiss am Freitag, 9. Dezember, um 20.30 Uhr. Kartenreservierung unter Telefon 07564/91232.