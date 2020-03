Ein S als Symbol für Frieden und Gerechtigkeit

S wie Solidarität. Die Bäckerei Steinhauser in Bad Wurzach hat ein Dinkelbrot in S-Form gebacken. Wie auch die Bäckerei Schneider in Haidgau beteiligt sie sich an der Solibrot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB).

Unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes tun.“ wird die bundesweite Aktion in der Fastenzeit vom KDFB-Bundesverband und dem Entwicklungshilfswerk der katholischen Kirche, Misereor, gemeinsam getragen. Der Erlös unterstützt Projekte zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika.

50 Cent für den Libanon

Bei der Aktion erklären sich Bäckereien bereit, während der Fastenzeit ein sogenanntes Solibrot zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein speziell für die Aktion entwickeltes Brot oder um ein Brot aus dem üblichen Sortiment, das mit einem Benefizanteil, einer Spende von 50 Cent pro Brot, verkauft wird. Der KDFB-Diözesanverband unterstützt mit seiner Beteiligung das Projekt „Pontifical Mission“ im Libanon. Im Mittelpunkt steht dort die Arbeit für und mit syrischen und irakischen Geflüchteten in den Bereichen Bildung und Gesundheit.

„Eindrucksvolles Beispiel“

„Mit der Solibrot-Aktion möchten wir den Blick für gerechtere Lebensbedingungen in den Ländern des Südens schärfen. Brot ist mehr als ein Lebensmittel, es ist ein Symbol für Gerechtigkeit und Frieden“, sagte die Vorsitzende des KDFB in der Diözese, Karin Walter, im Vorfeld der Aktion. Die Solibrot-Aktion sei ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Frauensolidarität über alle Grenzen hinweg aussehe und was sie bewegen könne.

Die Aktion läuft noch bis Karsamstag, 11. April.