Ein neuer Stern am bayrischen Kabarett-Himmel

Ein schönes Comedian-Geschenk zum 30. Geburtstag der Livebühne hat am Samstagabend im vollbesetzten Adlersaal der niederbayrische Komiker Martin Frank mitgebracht. Nur in schlichter grauer Hose und im schwarzen Hemd auf der Bühne, fesselte er mit seinem neuen Programm „Es kommt wie’s kommt“ sein von Anfang an fasziniertes Publikum, das gebannt staunend nicht mit Szenen- und Schlussapplaus sparte.

Was macht diesen riesen Erfolg des 25-jährigen Newcomers am bayrischen Kabarett-Himmel, der bereits vor sechs Jahren im Adler debütierte, eigentlich aus? Es ist die Kraft und Konsequenz des kleinen Bauernbubs aus Hutthurm bei Passau, der entgegen aller dörflichen Vorstellungen und Klischees (vor allem mit dem Rat der omnipräsenten Oma: „Lern was G’scheits“) seinen eigenen Weg gefunden hat. Sehr schnell hat der junge Martin erkannt, dass er erdig verankert auf die Bühne muss, sei es als Sänger oder als Schauspieler.

Das Handwerkszeug hierzu erlangte er im dreijährigen Studium an der Schauspielschule in München, wo er als „Ochs vom bayrischen Wald“ manchmal keinen einfachen Stand zu den städtischen Kommilitonen hatte. Dies alles hat ihn aber nicht beirrt, im dicht besetzten Haifischbecken der Kleinkunst eine eigene Duftmarke zu setzen, die nicht nur verdientermaßen im vergangenen Jahr den bayrischen Senkrechtstarterpreis zur Folge hatte, sondern zukünftig noch einiges erwarten lässt.

Die wesentliche Stärke und das Markenzeichen von Martin Frank sind neben seiner professionellen Ausbildung seine unverwechselbare Bodenhaftigkeit und sein humorvoll ausgestrahlter Optimismus, den er zugewandt mal frech mal heiter ausstrahlt. Stark in Mimik und Gestik sowie mit eigenen Texten stimmgewaltig vorgetragenen Songs lässt Frank die Zuhörer sehr direkt und ehrlich an seinem Innenleben teilhaben, wobei er als aufmerksamer Beobachter und nur scheinbar als Plaudertasche „so nebenbei“ aktuelle Themen unserer Zeit kritisch beleuchtet. Dabei fehlen nicht geistreiche Wortwendungen (wie die Verbindung von „Händel“ und „Hendl“) und Sprüche und herrliche Spielszenen wie auch die richtig dosierte Lust, im Saal zu provozieren.

So darf also, zusammenfassend gesehen, Martin Franks Oma doch mit ihrem Enkel sehr zufrieden sein, dessen Namen man sich durchaus nun vormerken muss.