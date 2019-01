Ein Mann mit Gespür für die Gemeinde

29 Jahre ist es her, das Matthias Bohner 1990 in den katholischen Kirchengemeinderat Haidgau eintrat. Im Jahre 2002 rückte er als zweiter Vorsitzender zunächst an die Seite von Pfarrer Deogratias Bukenya, auf den Pfarrer Paul Notz folgte. Jetzt hat der gebürtige Haidgauer Matthias Bohner seinen Rücktritt angekündigt.

Dass Bohner den Kirchengemeinderat verlässt bedauern nicht nur viele Haidgauer, sondern auch Pfarrer Notz bedauern. Bohner galt in den vergangenen Jahren als treues Kirchengemeinderatsmitglied, der stets gewissenhaft seine Arbeiten erledigte, und als Mann für alle Fälle. Insbesondere in seiner Funktion als zweiter Vorsitzender. So habe er laut Notz als wahrer Bauleiter gegolten, der mit den Architekten, die Verantwortung für den Bau des Gemeindehauses St. Joseph, der Innen- und Außenrenovierung der Kirche St. Nikolaus, der Sanierung des Pfarrhauses sowie zuletzt dem Kindergarten übernommen habe.

Sein handwerkliches Geschick als gelernter Maschinenbauer mit jahrelanger Erfahrung in der Dachdeckerei seien dabei stets von Vorteil für die verschiedenen Projekte gewesen. Nicht selten habe er nicht nur die Aufsicht über einen Bau übernommen, sondern oftmals die Arbeiter motiviert und vielfach selbst Hand angelegt. Tätigkeiten, die für den Haidgauer stets selbstverständlich gewesen seien: „Ich habe mir immer gedacht, der Pfarrer gehört nicht in die Verwaltung oder auf Baustellen, sondern in die Kirche und zu den Leuten. Außerdem ist unsere Kirche für mich wie eine Heimat. Ich konnte die Schäden an den verschiedenen Gebäuden einfach nicht mehr sehen. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde“, so Bohner.

Dennoch steht sein Entschluss fest. „Ich habe mir den Rücktritt lange überlegt. Irgendwann kommt aber immer der Zeitpunkt, um aufzuhören. Und da wollte ich nicht bis zu den Neuwahlen warten. Des Weiteren möchte ich insbesondere jungen Menschen eine Chance geben sich einzubringen, die haben oftmals bessere und neue Ideen“, erklärte Bohner, der sich künftig vermehrt um seine sechs Kinder und fünf Enkel kümmern möchte. „Sie haben geschafft und geschafft und alle Projekte erfolgreich bewältigt, da könnten Sie ruhig noch ein Jahr weiter machen. Immerhin sind Sie immer ein Mann gewesen mit Gespür für die Gemeinde“, meinte Pfarrer Notz, der die Rücktrittsentscheidung des zweiten Vorsitzenden nach so langer Zeit zwar verstehen kann, aber auch sehr bedauert.

„Ich hätte niemals Pfarrer von sechs Pfarreien sein können, wenn ich nicht solche fähigen Leute wie Herrn Bohner an meiner Seite hätte“, so der Geistliche. Bohners Entscheidung steht trotzdem fest . Dennoch wolle er nicht ganz von der Bildoberfläche verschwinden: „Weitermachen ist für mich nicht ganz ausgeschlossen. Meine Telefonnummer habt ihr und ich bin ja vor Ort.“ Als Würdigung und zum Dank für sein großes Engagement gibt es für Bohner am Sonntag, 3. Februar, im Rahmen der Messe um 10.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus eine Dankesfeier.