Ein kleines Weihnachtswunder

Lange Zeit sah es so aus, als würde in diesem Jahr das Krippenspiel an Heiligabend in der evangelischen Kirche Bad Wurzach ausfallen. Denn Astrid Greshake und Verena Stei, die die Stücke in der Vergangenheit vorbereitet und mit den Kindern und Jugendlichen geprobt hatten, waren in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht dazu in der Lage.

So blieb Pfarrerin Barbara Vollmer nichts anderes übrig, als im Gemeindebrief unter der Überschrift „Krippenspiel in Gefahr“ einen Aufruf zu starten, ob sich nicht doch noch jemand bereit erklären würde, die Einstudierung zu übernehmen.

Und siehe da – ein Weihnachtswunder geschah, so Vollmer im Gottesdienst an Heiligabend. Inga Wegele hatte sich bei Vollmer gemeldet und bot ihre Hilfe an. Unterstützt wurde sie durch ihre Eltern, Heide und Stefan Franzen aus Weingarten, sowie von Anja Gottschling. Und obwohl die Proben zum Krippenspiel krankheitsbedingt nicht immer von allen besucht werden konnten, war die Aufführung im Gottesdienst an Heiligabend ein voller Erfolg, der auch viele amüsante Momente innehatte.

Beispielsweise als Maria und Josef ihre Sachen für die lange Reise auf ihren Esel aus Holz auf Rollen packten, um danach durch die Kirche zu ziehen. Aber es war auch lehrreich, erfuhr man doch, dass Hirten vor zweitausend Jahren am Rande der Gesellschaft lebten.

Das kam in den sehr kindgerechten Dialogen „Hirten stehlen“, „Hirten stinken“, „Hirten lügen, fälschen ohne Rast“ und „Alle Hirten in den Knast“ deutlich zum Ausdruck. Aber auch und gerade für sie will Gott, dass ihr „Leben voll Friede und Hoffnung, Freude und Licht ist“.