Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Corona-Pandemie war es für die türkischen Bürger Bad Wurzachs nicht immer einfach, konsularische Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Wollen sie zum Beispiel Reisepässe verlängern oder erneuern, müssen sie ins türkische Generalkonsulat nach Stuttgart fahren. „Das war natürlich während der Pandemie etwas schwieriger, denn man bekam nicht so einfach einen Termin, weil der Andrang so groß war“, erklärt Fuat Karaismailoglu, Vorsitzender des Türkischen Kultur- und Bildungszentrums. Deshalb kam ihm eine Idee: warum nicht ein mobiles Generalkonsulat anfragen?

Die Vereinsmitglieder waren von dieser Idee ebenfalls begeistert. Karaismailoglu nahm die Sache in die Hand, führte viele und lange Gespräche mit dem türkischen Konsulat und schaffte mit den Vereinsmitgliedern die nötigen Voraussetzungen in Bad Wurzach. Nach umfangreichen Vorarbeiten wurden zwei Termine festgelegt und für diese Zeit ein mobiles Konsulat für türkische Bürger aus ganz Süddeutschland in den Vereinsräumlichkeiten des Türkischen Kultur- und Bildungsvereins Bad Wurzach eingerichtet. „Das ist ein großer Erfolg und erleichtert uns das Leben!“ war die einheitliche Meinung der Betroffenen. Mehrere Konsulatsmitarbeiter kamen nach Bad Wurzach und stellten über 200 Pässe aus. Alle diese Menschen hätten sonst nach Stuttgart reisen müssen. „Da kann ich nur beipflichten: das ist wirklich ein super Erfolg“, bestätigt Fuat Karaismailoglu.

Generalkonsul Mehmet Erkan Öner ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich ein Bild vor Ort zu verschaffen. „Er war sehr zufrieden und äußerte sich positiv. Besonders weil sich Kranke oder Menschen mit Gehbehinderung nicht auf den weiten Weg nach Stuttgart haben machen müssen“, berichtet Karaismailoglu und zeigt sich ein wenig stolz über das Lob des Konsuls für seinen Einsatz. „Aber deshalb habe ich das nicht gemacht. Es ging unserem Verein einfach um unsere Mitbürger, die eh schon – wie alle – unter der Pandemie zu leiden haben. Da konnten wir wenigstens an dieser Stelle ein wenig Erleichterung schaffen“, so der Vereinsvorsitzende. Um zu zeigen, wie schön die Region ist, bereitete er für den Generalkonsul ein kleines Programm vor und sie besuchten einige türkische Einrichtungen des Landkreises Ravensburg.

„Wie begeistert die Bürger waren konnte man daran erkennen, dass das Angebot sogar als Live-Übertragung per Skype mit einer Abgeordneten in der Türkei geteilt wurde“, erzählt Karaismailoglu.