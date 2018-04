Ein gelungener Chorabend in Seibranz

Der Männerchor Frohsinn hat am Samstagabend sein Frühjahrskonzert in der Festhalle Seibranz gegeben. Unter der Leitung von Kaan Kara luden sich die Herren weibliche Verstärkung ein. Als Gastchor traten die Le Crescentis unter der Leitung von Birgit Barth aus Eberhardzell auf.

Nach einer kurzen Begrüßung der Gäste durch StefanVeser, griff der Dirigent kurzerhand selbst zum Mikrofon. Mit Steffi Machner als gesanglicher Unterstützung und am Klavier begleitet von Ruth und Judith Angele, stimmten sie mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen auf den Abend ein.

War der Männerchor im ersten Programmpunkt nur Background, informierte er im zweiten Stück gesanglich über die Neuigkeiten aus Seibranz. Für das dritte Lied hatte sich Kaan Kara etwas Besonderes ausgedacht. Ganz reizende Kinder verstärkten den Chor und sangen, voller Überzeugung, „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay. Und weil sie ihre Sache so gut gemacht haben, wurden sie dafür mit Eisgutscheinen belohnt.

Und dann kamen sie, die „unaussprechlichen“ Le Crescentis aus Eberhardzell ohne „s“. Birgit Barth, von Eugen Kienzler, Geschäftsführer des oberschwäbischen Chorverbandes, auch als „Allzweckwaffe“ bezeichnet, hatten die Damen ein höchst anspruchsvolles Programm im Gepäck.

Eine zeitgemäße Liedauswahl, die im ersten Teil von „Nena“ bis „Wise Guys“ reichte. Gesanglich perfekt umgesetzt. Blitzsaubere Endbetonungen, auf den Ton getroffene Kanon und die taktgenaue Mehrstimmigkeit begeisterten das Publikum in der fast vollbesetzten Festhalle. Schwierige Textpassagen wie bei „Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller waren für Le Crescentis überhaupt kein Problem.

Nach der Pause eröffneten die Damen den zweiten Teil des Programms. Bei „Ich will keine Schokolade“ oder „Hit the road, Jack“ kam zum Gesang dann noch die Choreografie dazu. Die Mädels interpretierten die Stücke mit so einer großen Freude an ihrem Tun, dass sich dieser Funke auch aufs Publikum übertrug.

Entsprechend groß war der Applaus, und der Frauenchor legte eine Zugabe obendrauf. Während seiner gesamten Vorstellung wurde er am Klavier von Lisa Weber begleitet, die in dieser Funktion ihre Premiere hatte.

Der Männerchor folgte mit drei weiteren Stücken, bevor Helmut Rölle für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Er erhielt für seine langjährige Chortreue von Eugen Kienzler eine Urkunde und eine Ehrennadel, und ihm zu Ehren ertönte das Lied „Abendfrieden“.

Die beiden Schlusslieder wurden von den Chören gemeinsam gesungen. „Irische Segenswünsche“ und „Wer hat an der Uhr gedreht“.

So ganz ohne Mitarbeit wurde das Publikum dann doch nicht entlassen. Kaan Kara dirigierte zum Abschluss nicht nur die Chöre, sondern den ganzen Saal. Mit „Freude schöner Götterfunken“ von „Beethoven“ klang das Frühjahrskonzert in der Seibranzer Festhalle aus.