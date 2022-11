Ein ganz neues Volleyballerlebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Raunen geht durch die Spieler und Spielerinnen, als um 18.35 Uhr das Licht in der Riedsporthalle ausgeht und nur noch die Leuchtfarben der Netzte, Linien, Bälle und die Kostüme der Teilnehmer*innen zu sehen sind. Die Volleyballer der TSG Bad Wurzach hatten zum 1. Neon-Turnier der Region eingeladen.

In akribischer Vorarbeit wurde recherchiert, Netze wurden mit 800 Metern Wolle umwoben, 400 Meter Klebeband geklebt und 12 Bälle mit circa 1,5 Kilogramm Farbe besprüht, so dass nach über 150 Stunden Vorbereitung ein neues Volleyballerlebnis am Start war. Passend zu Halloween wurde das Foyer gruselig und die Halle mit leuchtenden Luftballons dekoriert. Angestrahlt wurde alles durch sieben leistungsstarke UV-Lampen.

Bei diesem Event wollten viele dabei sein. Angemeldet hatten sich 29 Teams, spielen konnten dann leider nur 24. Mehr hatten in der Halle keinen Platz. Die meisten Teams hatten sich eine aufwendige Kostümierung einfallen lassen, war doch ein Sonderpreis für das originelste Team ausgelobt worden. Diesen Preis, die „goldene Krone“, ging an das Team „Die Unsterblichen“ von der TG Bad Waldsee. Der Nachbarverein aus Bad Waldsee war mit gleich vier Mannschaften vertreten.

Viele konnten sich vor dem Turnier nicht vorstellen, dass man mit Schwarzlicht und neonfarbenen Bälle überhaupt richtig Volleyball spielen kann. Aber trotz der Dunkelheit entwickelten sich spannende Spiele mit langen Spielzügen. Zur Halbzeit des Abends teilte sich das Teilnehmerfeld in eine Gold- und eine Silberliga.

In der Goldliga wurde zudem der Stadtmeistertitel ausgespielt, den sich am Ende die „Vier kleinen Rübengeister“ von der TSG Bad Wurzach vor „IntimImTeam“ von der TG Bad Waldsee holten. Die Silberliga gewannen „Feinrippbutten Pink Painted““ vor „Susi Quattro & die Abrunzati Boys“.

Am Ende war es jedoch nicht so wichtig, welches Team gewonnen hatte, die neue Erfahrung und der Spaß, den alle dabei hatten, war einmalig.

