Ein Ferienerlebnis „rund um die Eiskugel“

Für die Kleinen ist Aldo der Größte. Im Rahmen des Kinderferienprogramms war am Mittwochmorgen ein Besuch der Eisdiele vorgesehen. Einmal hinter die Kulissen zu schauen, wie und wo die kalten Köstlichkeiten entstehen, ist vermutlich der Traum eins jeden Kindes. Aldo und Monika Bucco öffneten um neun Uhr, damit alle Kinder mitmachen konnten.

Um den großen Ansturm etwas zu ordnen, teilte Bucco die Kinder in Gruppen ein. Jeweils sieben Kinder durften bei der Produktion zusehen. In der Eisküche wurde es dann spannend. Während das Kaffeeeis schon cremig aus der Maschine lief, wurde die Grundmasse für Zitronensorbet vorbereitet. Die Kinder waren völlig erstaunt, dass für Eis gar nicht so viele Zutaten benötigt werden. Zucker, sizilianischer Zitronensaft und Wasser, gab Aldo in die große Eismaschine und knapp zehn Minuten später füllte sich die Eiswanne mit schneeweißem Zitroneneis und ein frischer Duft erfüllte den Raum.

Bei der nächsten Gruppe wurde es süß. Banane stand auf dem Programm. Auf die Frage eines Kindes, warum denn Bananeneis weiß sei, antwortete Aldo Bucco: „Wir haben sie doch vorher geschält und das Innere einer Banane ist weiß und nicht gelb“. Diese Erklärung haben auch die Kleinsten verstanden und spekulierten schon auf eine Kugel im Waffelhörnchen.

Saftige, rote Kirschen standen schon zur Verarbeitung bereit, vorher musste jedoch noch Mangoeis zubereitet werden. Diese süßen Früchtchen mochte Aldo aber nicht schälen, er mischte die pürierte Variante unter die Milch und heraus kam herrliche Eiscreme in saftigem Orange.

Die Rettung schiefer Eistürme

Jedes Kind durfte sich dann sein Lieblingseis aussuchen. Bei Neorah kam Zitrone ins Hörnchen, bei Luis „Don Aldo“, und Nico bevorzugte Banane. Ganz so einfach war es nicht, schöne runde Kugeln zu formen, und Marco und Monika Bucco retteten so manchen schiefen Eisturm vor dem Absturz. Die Eltern durften glückliche Kinder abholen, die Spuren von Eiscreme im Gesicht und auf dem T-Shirt hatten und die ihre Eltern von der dringenden Anschaffung einer Eismaschine überzeugen wollten.

Bei den Lieblingssorten der Kinder war Kaugummi-Eis ein Favorit. Diese Sorte wurde im Eiscafé allerdings aus dem Sortiment genommen. Wie Monika Bucco berichtete, wird auf künstliche Farb- und Füllstoffe komplett verzichtet, um ein natürliches Produkt herzustellen. Der Gesundheit und dem Geschmack zuliebe.