Ein denk- und merkwürdiger Gottesdienst

Seit dem vergangenen Sonntag sind Gottesdienste wieder erlaubt – natürlich nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

So konnte man sich für den Gottesdienst in der evangelischen Kirche Bad Wurzach anmelden, damit Pfarrerin Barbara Vollmer abschätzen konnte, ob ein zweiter Gottesdienst nötig wäre. Denn es dürfen sich aufgrund der Zwei-Meter-Abstandsregelung der Evangelischen Landeskirche nur 32 Besucher in der Kirche aufhalten.

Aber auch unangemeldete Kirchgänger konnten kommen – mussten allerdings im Foyer abwarten, ob alle Angemeldeten erscheinen würden. Um den Abstand in der Kirche einzuhalten, waren die erlaubten Sitzplätze in den Reihen markiert und natürlich mussten sich die Besucher beim Betreten der Kirche die Hände desinfizieren. Es war ein denk-, aber auch merkwürdiger Gottesdienst. Obwohl es der Sonntag „Cantate“ war, durfte nicht gesungen werden. Aber „wir jubeln in unseren Herzen“, sagte Vollmer in ihrer Predigt.

Dass die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes dennoch sehr festlich wurde, dafür sorgten Ursula Weizenegger an der Orgel und Verena Stei, die mal ihr virtuoses Können am Cello zeigte, mal ihre kraftvolle schöne Stimme von der Empore erklingen ließ. Natürlich war das Thema der Predigt die aktuelle Krise, die Vollmer als „Anstoß zum Umdenken“ nahm. Auch beim Verlassen der Kirche wurden die Abstände eingehalten – die Kirche leerte sich Bankreihe für Bankreihe.