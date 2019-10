Ein Blick auf Bad Wurzachs größte Baustelle

In etwa einem Jahr soll das neue Hallenbad am Grünen Hügel in Bad Wurzach eröffnet werden. So sehen es die derzeitigen Pläne der Stadtverwaltung vor.

Bis dahin ist noch viel zu tun, wie auch der Blick aus luftiger Höhe zeigt, den unser Mitarbeiter Heinz Mauch im Bild festgehalten hat. Gut zu erkennen ist schon das künftige große Schwimmbecken, dem sich die Außenanlage (unterer Bildrand) anschließen wird.

Die Verantwortlichen hoffen, dass es ihnen gelingt, noch vor Wintereinbruch den Bau zu überdachen. Dann könnte ohne Pause weitergearbeitet werden.