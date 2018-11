Ein bitterböser Blick in die jüngere Vergangenheit

Henning Venske hat im „Adler“ in Dietmanns seinem Ruf als einem der scharfzüngigsten Vertreter seines Genres alle Ehre gemacht.

Auf seiner Abschiedstour analysierte er die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der deutschen Geschichte von der Nachkriegszeit bis heute mit satirischem Scharfsinn. Um die Aufnahmekapazität der zahlreichen Zuhörer zu erhöhen, fügte Frank Grischek mit seinem Akkordeon allerlei Zwischenmusik ein, wuchtig beginnend mit „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauß über feine Werke von Astor Piazzolla bis Georg Friedrich Händel.

Was nun folgte, war eine bissige Geschichtsstunde über die Nachkriegszeit, als die Amis kamen (macht mal Demokratie) und dem Ostbereich von den Russen der Sozialismus geschenkt wurde, aber auch Gummibroiler und Trabis. Staatssymbole wie Zirkel, Hammer und Ähren gab es für den Osten, einen Adler mit scharfen Krallen für den Westen – oder wäre ehrlicherweise nicht ein Dackel oder ein ausgestopfter Wellensittich passender gewesen?

Dann ging Venske mit den Symbolfiguren an der Spitze des Staates, der ganzen Reihe der Bundespräsidenten, etliche davon mit einer unrühmlichen Vergangenheit, und mit der Riege der Bundeskanzler unverblümt ins Gericht. Warf einen nicht gerade freundlichen Blick in die Kiste der jüngeren deutschen Vergangenheit. Keine leichte Kost, griffiger für die, die diese Zeiten noch erlebt haben.

Schon allein die Nennung der Namen weckte nostalgische Erinnerungen an Zeiten, als Frauenrechte und Ökologie noch nicht so recht erfunden waren. An Studentenbewegungen, an die „Langhaaraffen mit neuer Sexualmoral“, Oskar Kolle, Prüderie, Vietnam, Notstandsgesetze, RAF, Frankfurter Schule und Adorno. Als die Leute sich noch getroffen und miteinander geredet haben, statt über Facebook mit unzähligen Usern zu verkehren. Eine Zeit, als man begann, alles zuzubauen, zu produzieren, um das Kapital zu mästen.

Fast kommt Sehnsucht nach Kohl auf

Spätaussiedler, DDR-Flüchtlinge, Gastarbeiter, Migranten lösten hysterische Reaktionen aus, wobei sich die meisten Deutschen, was das Essen betrifft, als sehr integrationsfähig erwiesen haben. Wiederbewaffnung und Kommunistenangst, Berufsverbote, die Privatisierungswelle, und weiter mit Rüstungsexporten und Kriegseinsätzen. Fast komme Sehnsucht nach Kohl auf, unter dem es keinen Kriegseinsatz deutscher Soldaten gegeben habe.

Warum sind wir nicht klüger geworden? Was hat der Homo sapiens erreicht? Millionen von Hungernden, Kinder- und Altersarmut, eine große Zahl an Millionären, ein übler Zustand der Natur. Hie und da hat er aber ein Rauchverbot durchgesetzt. Es sei keine Zeit, die sich Denkmäler verdient habe. Beifallsbekundungen gab’s für scharfzüngige Äußerungen, die manch ein Zeitungsabonnent nicht lesen möchte. Aber dennoch kamen Witz und Humor nicht zu kurz, wobei das Lachen dazu oftmals im Hals stecken blieb.

Summa summarum müsse man sich nicht mit allen Verhältnissen abfinden, Resignation komme nicht in Frage, und den Angstmachern müsse man angesichts schleichenden Demokratieabbaus nicht nachlaufen. Henning Venske beendete diese hintergründige Lehrstunde mit Goethes Weisheit „Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst“. Ein scharfer Denker des deutschsprachigen Kabaretts tritt ab.