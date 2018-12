Ein Adventskonzert voller Vorfreude

Mit den Worten „Bleib einmal stehn und haste nicht“ hat der Vorsitzende des Liederkranzes Eintürnen, Berthold Leupolz, die Gäste in der vollbesetzten Kirche St. Martin in Eintürnenberg zum diesjährigen Adventskonzert begrüßt.

Der Gaudetesonntag ist in der Adventszeit der Sonntag der Freude, was ganz offensichtlich das Motto der einzelnen Chöre wiederspiegelte. In der fröhlichen Eröffnung durch die Musikkids unter der Leitung von Eva Beißwenger wirbelten die Kinder wie kleine weiße Schneeflöckchen durch die Kirche. Mit ihren zarten Stimmen sangen sie zuerst „Kling Glöckchen“, dann „Rudolf das kleine Rentier“ und zum Abschluss „Jingle Bells“. Der Jugendchorios setzte den ersten Programmteil mit „Applaus Applaus“ und „Feliz Navidad“ fort.

Im zweiten Teil des Konzerts besang der gemischte Chor die Hoffnung auf Frieden. Die Dirigentin Elke Kreck mischte dabei gekonnt klassische Weihnachtsmusik mit internationalen Stücken. „Cantate Brasilia“ von Roger Emerson beschreibt die Verbundenheit der Christen auf der ganzen Welt. Die Lebendigkeit des Liedes wurde von einem jungen Cajon-Spieler wirkungsvoll und stimmig unterstrichen. Mit „Tebje pajon“ von Dimitri Bortniansky interpretierten die Sänger ein Lied aus der russisch-orthodoxen Kirche. Übersetzt bedeutet es „Gib uns Frieden“, und diesen Frieden wünschte der Chor der ganzen Gemeinde.

Daniela Apel, die musikalische Leiterin des Chortissimo, wandte sich im letzten Konzertteil ganz den Engeln zu. Die Boten Gottes haben in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Bedeutung, denn sie beschützten und behüteten einst den Stall von Bethlehem und das neugeborene Jesuskind. Mit einer gefühlvollen Liedauswahl und kleinen Geschichten der unsichtbaren Boten versprühte Choritssimo einen fast magischen Optimismus und eine beinah greifbare Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Die gesanglichen Qualitäten der Chormitglieder zeigten sich bei „From a distance“ ganz besonders deutlich. Zwei herausragende Sopranistinnen stimmten das Lied wahrhaftig in den höchsten Tönen an, ehe der gesamte Chor die außergewöhnliche Interpretation vollendete.

Der Liederkranz Eintürnen hat für diesen Nachmittag ein Programm zusammengestellt, das dem Credo „Gott wird Mensch“ geschuldet ist. Innere Einkehr, optimistische Fröhlichkeit und Hoffnung und Frieden waren die göttlichen Aufträge des himmlischen Vaters an seinen Sohn, den er in der heiligen Nacht auf die Erde entsandte und die die Sänger in allen Facetten gesanglich zum Ausdruck brachten.