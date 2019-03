Ein Abend voller Emotionen

Einen unvergesslichen Abend haben mehr als 30 Gäste auf Einladung der ökumenischen Kurseelsorge und der Ambulanten Hospizgruppe Bad Wurzach in der Stadtbücherei in Maria Rosengarten erlebt.

Die Veranstaltung stand unter dem Titel „Das Leben in Fülle leben – gerade, weil es Grenzen gibt“ und widmete sich der Erzählung „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmitt. Dieses an sich schon sehr berührende Werk wurde von Kurseelsorger Raimund Miller sowie den beiden Leiterinnen der Ambulanten Hospizgruppe, Stefanie Lacher und Christine Uhl, so dargeboten, dass sich alle Anwesenden mit offenen Ohren und Herzen darauf einließen, so wie es sich Miller in seiner Anmoderation gewünscht hatte.

Oskar ist ein zehnjähriger Junge mit Leukämie und weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Von seinen Eltern, die das Thema meiden, fühlt er sich im Stich gelassen. Nur eine der Damen in Rosa, die sich ehrenamtlich im Krankenhaus bemühen, die kleinen Patienten aufzuheitern – von Oskar „Oma Rosa“ genannt – hat den Mut, sich mit Oskar und seinen Fragen auseinanderzusetzen.

Oskar befolgt ihren Rat, sich jeden verbleibenden Tag wie zehn Jahre vorzustellen; auf diese Weise bekommt Oskar in zwölf Tagen ein ganzes Leben geschenkt. Und auch den zweiten Rat nimmt er sich zu Herzen und schreibt jeden Tag einen Brief an Gott, obwohl er zuvor gar nicht richtig an Gott geglaubt hat. Schließlich kann er sich mit seinem Schicksal versöhnen und sein Leben erfüllt beenden.

Den letzten Brief schreibt Oma Rosa an Gott; er endet mit „P.S.: Die letzten drei Tage hatte Oskar ein Schild auf seinen Nachttisch gestellt. Ich glaube, es ist für Dich. Es stand drauf: Nur der liebe Gott darf mich wecken.“

Miller, der passende und nachdenklich machende Lieder von Konstantin Wecker ausgesucht hatte, gab zu jedem der letzten Tage von Oskar einen Überblick, was in dem jeweiligen Jahrzehnt geschieht. Uhl und Lacher lasen Passagen aus den Dialogen von Oma Rosa und Oskar, wobei die Musik, die Uhl auf ihrer Tischharfe einstreute, Gänsehaut-Momente entstehen ließ. So brachte sie beispielsweise, als Oskar erzählte, dass er beim Hören des Schneewalzers immer an Peggy Blue denken müsse, in die er sich verliebt habe, eben denselben zu Gehör.

Viele weise Sätze wurden gesprochen wie „Die interessantesten Fragen haben keine Antworten, zum Beispiel das Leben: Es gibt keine Erklärung“. Und erschütternde Fragen gestellt: „Warum lieben Eltern nur gesunde Kinder?“ Der Abend endete mit „So schee scho a“ (A’s Leb’n is schee) von Konstantin Wecker und entließ viele emotional aufgewühlte Zuhörerinnen und Zuhörerin in die Nacht.