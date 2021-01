Eichhörnchen sind auch im Winter aktiv

Unter der Rubrik „Moor-Momente“ präsentiert das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) regelmäßig Spannendes und Unterhaltsames aus der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt des Wurzacher Rieds. Dabei werden Arten vorgestellt, die die Besucher aktuell im Ried antreffen können. In der jüngsten NAZ-Mitteilung geht es um die Eichhörnchen.

Derzeit befindet sich die Natur im Winterschlaf. Doch nicht alle Tiere schlafen oder harren starr vor Kälte in ihren Winterquartieren. Mit etwas Glück könne man bei einem Winterspaziergang durchs Ried ein Eichhörnchen von Ast zu Ast springen sehen. Mit ihren kräftigen Beinen und scharfen Krallen halten sich die waghalsigen Springer gut an Ästen fest und klettern sogar kopfüber einen Baumstamm hinunter. Der buschige Schwanz, der fast körperlang ist, dient dabei als Steuer und hilft beim Balancieren. Die meiste Zeit eines Wintertages ruhen Eichhörnchen in ihrem kugelförmigen Nest, dem Kobel, hoch oben in den Bäumen. Sie sind jedoch fast täglich wenige Stunden aktiv, in denen sie sich emsig auf Nahrungssuche begeben.

Ihre Hauptnahrung in der kalten Jahreszeit sind laut NAZ-Pressemitteilung die in Zapfen verpackten Samen von Nadelbäumen, die den ganzen Winter über von den Eichhörnchen geerntet werden. Zahlreiche Schuppen und abgenagte Zapfenspindeln am Waldboden verraten dem aufmerksamen Beobachter die Nahrungsplätze. Doch nicht immer reicht das Samenangebot den ganzen Winter über.

Dann suchen die Eichhörnchen ihre Nahrungsverstecke auf, die insbesondere mit Hasel- und Walnüssen bestückt sind. Es sei eine wahre Meisterleistung, die vielen verstreut liegenden Depots wiederzufinden, die dem Naturzschutzzentrum zufolge teilweise unter einer dichten Schneedecke. Bestimmte Bereiche im Gehirn des Eichhörnchens sind dafür besonders stark ausgeprägt, und auch der Geruchssinn scheint eine Rolle zu spielen.

Zum Knacken der harten Nussschalen nagen die Eichhörnchen mit ihren scharfen Schneidezähnen zunächst eine Kerbe in die Nuss. Dann klemmen sie die Schneidezähne in die Öffnung, spreizen diese mithilfe spezieller Muskeln auseinander und sprengen so die Schale. Und bleibt doch einmal ein Versteck unentdeckt, ist dies die Chance für die Samen, sich zu einem neuen Baum oder Strauch zu entwickeln. Eichhörnchen seien dadurch wahre Naturverjünger.