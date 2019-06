Ehrengast beim Heilig-Blut-Fest

Die Stadt Bad Wurzach kann in diesem Jahr zum Heilig-Blut-Fest am Mittwoch, 12. Juli, den Bundestagsabgeordneten Markus Grübel begrüßen. Grübel ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und vertritt dort als Abgeordneter der CDU den Wahlkreis Esslingen bei Stuttgart. Seit 2018 ist er Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit.

„Das Heilig-Blut-Fest ist fester Teil der religiösen Kultur vor Ort“, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Es sei wichtig, entsprechende Traditionen zu feiern und damit auch für den gewachsenen Glauben und für die Religion öffentlich einzustehen. „Wir dürfen glücklich sein, dass wir ein so schönes und würdevolles religiöses Fest bei uns entsprechend unserer Traditionen und in Freiheit feierlich begehen können und freuen uns daher ganz besonders, mit Herrn Grübel den Bundesbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit als Gast in Bad Wurzach willkommen heißen zu dürfen.“

Dass Religionsfreiheit bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist, kam beispielsweise auch bei der Berufung Grübels zum Ausdruck. Dort hieß es aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dass auch heute noch weltweit zahlreiche Menschen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit verfolgt werden. Die Bundesregierung habe daher mit dem Amt ein klares Signal für Religionsfreiheit und den Dialog der Religionen zur Stärkung des Friedens setzen wollen. „Insofern ist es eine besondere Freude, dass der Bundesbeauftragte sich für unsere kirchliche Traditionsveranstaltung in Bad Wurzach Zeit nimmt und damit auch ein Zeichen setzt“, betont Bürgermeisterin Scherer.