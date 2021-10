Ehrenbriefe und Präsente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 17. Oktober 2021 sang der Kirchenchor St. Gallus in Unterschwarzach unter Leitung von Martina Schmidt-Pfeifer anlässlich des Patroziniums die Gounodmesse. Anschließend konnte der neue Pfarrer in Unterschwarzach Herr Meschenmoser Ehrungen des Kirchenchores vornehmen.

Es waren besondere Ehrungen. Für 65 Jahre Singen im Chor wurden Mathilde Kloos und Hans Dullinger geehrt. Beide bekamen mit einem Jahr Verspätung wegen Corona den Ehrenbrief des Cäcilienverbandes, den Ehrenbrief vom Bischof und ein Präsent vom Vorsitzenden des Chores Hermann Bitterwolf.

Fünf weitere Jubilare bekamen eine Urkunde und ein Geschenk des Chores. Es sind für 30 Jahre Singen im Chor Hermann Bitterwolf, für 40 Jahre Helmut Schad, für 50 Jahre Monika Ritter, für 55 Jahre Gabi Bitterwolf und für 60 Jahre Otto Merk. Nach den Ehrungen bekamen die Dirigentin und die Organistin ein kleines Präsent.

Nach den beiden schwierigen Jahren hoffen alle Chormitglieder wieder regelmäßig donnerstags an den Singstunden teilnehmen zu können und eventuell auch neue Sängerinnen und Sänger begrüßen zu dürfen.