Egerländer Musikanten spielen im Kursaal

Die Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen, die durch zahlreiche Auftritte in ganz Oberschwaben bekannt sind, spielen am Samstag, 7. Mai ab 20 Uhr im Bad Wurzacher Kursaal. Die Formation mit rund 20 Musikerinnen und Musikern wird von Werner Hutzel geleitet. Das Repertoire besteht hauptsächlich aus Egerländer Blasmusik im Stil von Ernst Mosch. Des Weiteren werden Kompositionen von Peter Schad, der Scherzachtaler Blasmusik, sowie verschiedene Böhmische Klassiker gespielt. Gesanglich werden die Stücke durch Margit Schiele und Werner Hutzel begleitet. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Für die Teilnahme gelten die zu dieser Zeit gültige Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sowie die üblichen Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen. Es gilt eine Maskenpflicht während des gesamten Konzertes. Auf eine Pause wird verzichtet, Getränke sind vor dem Konzert im Foyer erhältlich. Keine Bewirtung im Kursaal. Karten gibt es ab sofort in der Bad Wurzach Info sowie telefonisch unter 07564 / 302 150. Die Vorverkaufskarten kosten neun Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro, ermäßigt acht Euro.