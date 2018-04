E-Bike geht nach Eisenharz

Der Preis geht nach Eisenharz. Marie-Luise Durach ist nun stolze Eigentümerin eines nagelneuen E-Bikes. Dieses war der Hauptgewinn des Gewinnspiels im Rahmen der SZ-Serie „Hier will ich alt werden“.

In einem Suchbild waren dabei fünf Fehler zu finden. „Ich habe selbst nur vier gefunden“, gesteht die Siegerin bei der Preisübergabe im Bad Wurzacher Fachgeschäft Zweiradsport Geyer. „Den fünften hat dann meine Tochter Lara entdeckt.“ Das Teamwork hat sich gelohnt: Unter knapp 1000 Einsendungen wurde ihre Zusendung gezogen.

Die zweifache Mutter und ihr Mann Alexander holten am Mittwoch das E-Bike in Bad Wurzach ab. Inhaber Josef Geyer ließ es sich nicht nehmen, das Fahrrad gemeinsam mit Sandra Bernhard, Marketing-Managerin der „Schwäbischen Zeitung“, persönlich zu übergeben. Außerdem erhielt Marie-Luise Durach natürlich eine ausführliche Anleitung, was beim Fahren mit einem E-Bike zu beachten ist.

Die Eisenharzerin ist häufig mit dem Rad, bislang ein konventionelles, unterwegs. „Was ich mit dem Fahrrad fahren kann, das fahre ich auch“, erzählt sie. Auch kleinere Ausflüge unternimmt sie mit ihrem Mann. Dass er weiterhin „strampeln“ muss, sei nicht schlimm, sagt sie lachend: „Er fährt mir sowieso immer davon.“