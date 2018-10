DSDS-Teilnehmer erzählt von seiner Suche nach Gott

Die katholische Jugendbewegung der Jugend 2000 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart veranstaltet von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. November, das Prayerfestival. Wie im vergangenen Jahr findet es in Zusammenarbeit mit Rektor Friedrich Emde und Stadtpfarrer Stefan Maier im Salvatorkolleg in Bad Wurzach statt.

Das Prayerfestival ist laut Julia Denzel, Leiterin des Organisationsteams, ein Festival, in dem sich junge Menschen konkret den Fragen des Lebens, nach Glaube und Gott stellen können und für sich persönlich Antworten finden dürfen. Verschiedene Referenten würden jugend- und alltagsbezogen auf die unterschiedlichen Themen eingehen, die Gott näherbringen, neue Horizonte aufdecken und ermutigen, sich nach „Mehr“ auszustrecken.

Zwei Höhepunkte stehen dieses Jahr an: Stefan Neubacher, ehemaliger Teilnehmer bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), wird seine persönliche Geschichte einer Suche nach Gott sowie von seiner Zeit bei DSDS erzählen. Außerdem wird es am Samstag parallel zum Prayerfestivalprogramm einen Workshoptag zum Thema „Identität in Gott – Werde wer Du bist!“ geben. Zudem findet ein Kinderprogramm mit Spiel, Spaß und Katechese statt. Außerdem sind ein Chill-Out, Workshops, Sport und eine Saftcocktailbar geplant. Musikalisch gestaltet wird das Prayerfestival von der Jugend-2000-Band.

Das Programm ist für Jugendliche und junge Erwachsene bis etwa 35 Jahre abgestimmt. Der Workshoptag empfiehlt sich für alle bis etwa 40 Jahre, die tiefer gehen möchten. Zur täglichen heiligen Messe – am Freitag um 21 Uhr, am Samstag um 17.15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr – lädt die Jugend 2000 auch alle älteren Besucher ein.