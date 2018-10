DRK erhält Spende für die Aktion „Licht für die Alten“

Einen Scheck in Höhe von 800 Euro hat am Freitag das Team des DRK Bad Wurzach, Abteilung „Licht für die Alten“, entgegengenommen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Bad Wurzacher Kleiderladens „Jacke wie Hose“ haben gemeinschaftlich über die Zuwendung abgestimmt.

„Wir müssen die Betriebskosten für die Ladenmiete erwirtschaften“ erläuterte Franziska Link-Bodenmiller das Betriebskonzept. Nach erfolgter Kassenprüfung dürfe von den Überschüssen ein Drittel an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden. Nachdem im vergangenen Jahr drei Schulprojekte unterstützt wurden, erschien es den Damen, die künftig männliche Unterstützung im Verkauf erhalten, schlüssig, an Bad Wurzacher Senioren zu denken. Diese Spende sei nur möglich, weil die einheimische Bevölkerung regelmäßig gebrauchte Garderobe abgebe und das Ladengeschäft in der Breite sich als Bekleidungsgeschäft im Laufe der Zeit etabliert habe.

„Licht für die Alten“ wurde ursprünglich von Franz Brugger vor 47 Jahren ins Leben gerufen. Der Gedanke dabei ist, in der Vorweihnachtszeit Senioren zu besuchen, ihnen Zeit, Lieder und kleine Aufmerksamkeiten zu schenken und etwas Besinnlichkeit zu vermitteln.

„Etwa 350 Besuche finden in der Adventszeit statt“, stellte Gudrun Kaiser vom DRK den Umfang dieser Aktion dar. Lange davor werden Taschen gepackt, die mit kleinen Köstlichkeiten bestückt werden. „Es ist ganz selten, dass unser Besuch nicht erwünscht ist, die meisten Senioren freuen sich, wenn wir kommen“, sagte Nadine Frey im Anschluss.

Der Einkauf der erforderlichen Lebensmittel belaufe sich dabei auf etwa 4000 Euro im Jahr und die Damen des Deutschen Roten Kreuzes versicherten, dass die Zuwendung vollumfänglich dafür verwendet werde.