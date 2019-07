DRK-Blutspendetermin in Seibranz

Das Deutsche Rote Kreuz ruft am Freitag, 2. August, zur Blutspende in Seibranz auf.

Ferienzeit, Sommerwetter und Badeseen würden in diesen Wochen weg von der Spenderliege locken, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Für die Patientenversorgung seien freie Liegen bei den DRK-Blutspendeterminen indes bedenklich, denn auch im Sommer wird Blut dringend benötigt. „Unfälle und Krankheiten machen auch vor gutem Wetter und der Reisezeit keinen Halt“, so das DRK. Daher seien Kranke und Verletzte auch jetzt auf die Hilfe aller angewiesen.

Um die Versorgung auch über die Sommerwochen gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende an diesem Freitag von 14.30 bis 19.30 Uhr in Seibranz, Turnhalle an der Schule. Eine Blutspende ist auch bei hohen Temperaturen möglich. Wichtig ist, ausreichend zu trinken.

Wer bereits im Urlaub war und nicht sicher ist, ob er oder sie eine Wartezeit einzuhalten hat kann seine Spendefähigkeit online unter https://www.blutspende.de/spendecheck prüfen oder bei der kostenfreien Hotline unter 0800 1194911 anrufen.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen.