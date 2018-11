DRK-Aktion „Licht für die Alten“ beginnt in Bad Wurzach

Die Besuchstermine in Bad Wurzach und den umliegenden Teilorten sind wie folgt: 1. Dezember in Dietmanns und Gospoldshofen, 6. Dezember im Seniorenheim Bad Wurzach, 7. Dezember in Ziegelbach, 8. und 9. Dezember in Bad Wurzach im Kernort, 14. Dezember in Haidgau, 15. Dezember in Unterschwarzach und Eintürnen, 16. Dezember in Arnach und 17. Dezember in Hauerz.