Dreiakter „Verliebt-verlobt-verlogen“ kommt gut an

Seit 1969 mit der Premiere im „Löwen“ pflegt der Musikverein Arnach mit Erfolg nicht nur die Blasmusik, sondern auch das Theaterspiel. Zu einer schönen Tradition ist zudem geworden, zur Hauptprobe die Kinder des Dorfes einzuladen, wie auch am Sonntagnachmittag zum Dreiakter „Verliebt-verlobt-verlogen“ von Bernd Gombold.

Der Bürgermeister von Inzigkofen und Autor zahlreicher Stücke pflegt dabei ausgiebig das Genre des Bauerntheaters, das mit dem üblichen Strickmuster von kontrastreichen Typen, Verwicklungen, Klischees, deftigen Szenen und Sprüchen in der Regel für genüsslich heitere Unterhaltung sorgt. So auch bei dem erlesen jungen Publikum, das anhaltend gebannt dem Geschehen folgte und dabei nicht mit seinem spontan hellen Lachen und Applaus sparte.

Aufwendig rundum getäfelte Gaststube

Viel entscheidender für den Erfolg ist aber das freie, ungekünstelte Spiel auf der auch diesmal detailliert ausgestatteten und aufwendig rundum getäfelten Gaststube. Seit Anfang November sind die jungen Akteure vortrefflich und textsicher in ihre Rollen hineingewachsen. Gebhard Baumann als amtsbeflissen aufgeblasener, aber auch wendiger Bürgermeister mit pompöser Amtskette und Marlies Hoch als dessen rechtschaffende, tüchtige Frau, die allerdings zu sehr der italienischen Volksmusik verfallen ist.

Als deren liebreizende wie selbstbewusste Tochter gefiel Lisa Hummel, wie auch Alexander Menig als hinterlistig „knackiger“ Heiratsschwindler. Eine echte „Bombe“ ist Lisa Gottschling als naseweise und „knickrig altbachene“ Nachbarin mit ihren Tupper-Schüsseln, wie konträr dazu Tanja Hummel als hochnäsig ehrgeizige Regisseurin und Lucia Braun als „zickiger Drachen, der den Kragen nicht voll genug bekommt“.

Beeindruckende gemeinschaftliche Leistung

Extreme Stimmungen verkörperte überzeugend Matthias Tapper als geplagter Schlagersänger, wie Jens Neubauer den eher ruhenden Pol an der Super-8-Kamera. Mit dieser beeindruckend gemeinschaftlichen Leistung entlockten sie alle daher völlig verdient die bündigen Kommentare der faszinierten Kinder: „Schön war’s“, „Gut, gut“ und „Mir hot’s guat g’falla“.

Aufführungen

Weitere Aufführungen sind am 26. Dezember, 20 Uhr, am 29. Dezember, 14 Uhr, am 29. und 30. Dezember sowie am 3. Januar um 20 Uhr sowie am 5. Januar um 14 und 20 Uhr. Eine Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an theater@musikverein-arnach.de und unter Telefon 07564/9479190 (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 17.30 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr). Eine Bestellung ist ab dem 26. Dezember täglich möglich.