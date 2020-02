Drei Verletzte nach Unfall auf Landstraße

Während eines Überholvorgangs heftig zusammengestoßen sind zwei Pkw am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Treherz und Bad Wurzach. Bei dem Unfall wurden drei Insassen schwer verletzt.

Der Fahrer eines VW befuhr laut Polizei den Gemeindeverbindungsweg von Rotengrund kommend. Kurz vor der Einmündung auf die Landstraße verlor der 25-Jährige aufgrund der Glätte die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf die L 314. Er stieß dabei wuchtig mit einem Daimler zusammen, dessen 43 Jahre alter Fahrer in diesem Moment dabei war, einen Kleintransporter zu überholen. Der VW wurde durch die Kollision in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Dessen Fahrer sowie der Fahrer des Daimlers und seine 46-jährige Beifahrerin mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen stationär in umliegenden Krankenhäusern aufgenommen werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei in Kißlegg sucht aktuell noch nach dem bislang unbekannten Fahrer des weißen Kleintransporters, der an dieser Stelle überholt worden ist, und bittet unter Telefon 07563/90990 um Hinweise.