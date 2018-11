Drei Landestitel für Wurzacher Trampoliner

Lukas Rast, Pia Vincon und Alexander Strobel von der TSG Bad Wurzach sind Württembergische Meister im Doppelminitrampolin geworden. In einem mit mehr als 60 Teilnehmern besetzten Feld konnten sich die drei Wurzacher mit vier guten Durchgängen durchsetzen.

Mit insgesamt zwölf Springern fuhr die Trampolingruppe der TSG Bad Wurzach nach Möhringen bei Stuttgart. Die erst erfreuliche Nachricht des Tages war, dass alle das Finale nach den ersten beiden Durchgängen erreichten. Vor dem Einzelfinale stand dann noch das Mannschaftsfinale an, bei dem fünf der gemeldeten 14 Mannschaften antraten. Die Mannschaft der TSG Bad Wurzach ging hier nach dem Vorkampf als das führende Team in den letzten Durchgang. Dort gab es dann einen Patzer zu vermelden, der nicht mehr auszugleichen war und so wurden Alexander Strobel, Felicitas und Pia Vincon und Sinja Wiest Fünfte.

Im Einzelfinale lief es für die Wurzacher deutlich besser: Bei der Nachwuchsgruppe weiblich wurde Jule Astfalk mit nur 0,1 Punkten Rückstand Vizemeisterin. Bei der Jugend C weiblich erturnten sich Alani Wiest den zweiten und Franziska Lacher den dritten Platz. In der Gruppe Jugend C männlich, in der Lukas Rast als Sieger hervorging, wurden Aaron Brauchle Dritte und Joel Burkhart Fünfter. Ebenfalls Fünfte wurde Helena Maurus bei der Jugend A weiblich. Bei den Turnerinnen 17+ gewann Pia Vincon. Ihre Schwester Felicitas belegte mit nur 0,1 Punkten Rückstand auf Rang zwei den dritten Platz. Sinja Wiest kam am Ende in dieser Gruppe auf Rang fünf. Bei den Turnern 17+ feierten Alexander Strobel und Malte Lindenmeier einen Doppelsieg.

Das nächste Ziel auf dem Doppelminitrampolin wurde direkt nach dem Wettkampf ins Auge gefasst: die Teilnahme an den Deutschen Doppelminimeisterschaften 2019 in Weingarten Ende März. Für dieses Event wollen sich einige der jungen Athleten aus Bad Wurzach qualifizieren.