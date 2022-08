Dorfrallye in Ziegelbach ist ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 23. Juli veranstaltete der Förderverein der Musikkapelle Ziegelbach eine Dorfrallye mit anschließender Instrumentenvorstellung. Die Kinder machten sich in fünf Gruppen aufgeteilt auf den Weg durchs Ort und mussten bis zum Ziel auf dem ZIegelbacher Greut, sechs Spielstationen absolvieren. Ob beim Dosenwerfen, Sackhüpfen oder Kistenwettlauf - es war jede Menge Spaß und Action geboten. Zusätzlich konnten die Kinder an jeder Station ihr Musik-Wissen bei den gestellten Fragen unter Beweis stellen. Nach dem Zieleinlauf der Kinder fand die Instrumentenvorstellung statt. Natürlich konnten die Instrumente im Anschluss auch ausprobiert werden. Ein weiteres Highlight war das Vorspiel der Jungmusikanten. Diese konnten unter dem reichen Applaus der Zuschauer einige Stücke vortragen.

Nach der Siegerehrung der Dorfrallye bei der sich jedes Kind einen tollen Preis aussuchen durfte, wurde gemeinsam gegrillt. Der Förderverein der Musikkapelle bedankt sich bei allen Kindern und Eltern ganz herzlich für die rege Teilnahme und den großartigen Nachmittag.