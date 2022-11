Dodokays schneller Wortwitz lässt kaum Zeit zum Luftholen

Dominik Kuhn alias Dodokay filetierte im Kurhaus in Bad Wurzach die schwäbische Seele mundartgerecht. Schneller Wortwitz und alltägliche Begebenheiten boten dem schwäbischen Comedian, Synchronsprecher und Filmproduzenten eine breit gefächerte Palette, mit seinem neuen Programm „Vom Deng her“ Hiesigen und Neigschmeckten das Ländle auf seine ganz eigene Art zu erklären.

Im vollbesetzten Kursaal herrschte schon lange vor Beginn des eigentlichen Programms eine erwartungsvolle Stimmung. Dodokay versucht in seinen Programmen immer, besondere Themen zu beleuchten, in denen sich das Publikum wiederfinden kann und das zum Nachdenken anregen soll. So war es auch nicht verwunderlich, dass sich in den Reihen der Gäste langjährige Fans von Dominik Kuhn befanden.

„Das richtige Zentral-Schwäbische

Gleich zu Beginn seines Programms klärte Dodokay seine Gäste auf, dass es sehr viele verschiedene schwäbische Mundarten gibt. Er selbst aber würde „das richtige Zentral-Schwäbisch“ schwätzen. Seine eigenen Erfahrungen als Kind machte er, als seine Familie von der Stadt auf das Land zog. Dort „wurde so breit schwäbisch geschwätzt, dass es mir glatt die Hirnplatte weggesäckelt hat“. Dies sei auch ein Grund, warum das Schwäbische vom Aussterben bedroht sei, denn die jungen Leute finden den Dialekt gar nicht toll: „Wenn man Schwäbisch schwätzt, kriegt man keine Alte.“

Eine ganz bizarre Nummer

Neben verschiedenen Werbespots stellte Dodokay auch zusammengeschnittene Parlamentssitzungen mit schwäbischer Synchronisation vor und stellte fest: „Schwäbisch ist nicht geeignet, um Dinge mit Weltbedeutung zu sagen.“ So fand er, dass Oettinger eine ganz bizarre Nummer vor der Kamera war. „Der glotzt im TV den Reporter an wie ein Reh das Fernlicht.“ Auch die alltäglichen Dinge wie der gelbe Sack, der den Schwaben sozusagen heilig sei, oder die Kehrwoche des Treppenhauses erklärte Dodokay aus seiner Sicht.

Rasante Geschwindigkeit

Kaskadenartig perlte Dominik Kuhn seine Ansichten in einer Geschwindigkeit herunter, dass mancher Gast mit dem Luftschnappen kaum nachkam. Dabei wechselte er rasant den Sprachmodus von Mann zu Frau. Dodokay erklärt auf amüsante und ganz besondere Weise die Schwaben: „Bei den Schwaben wird es niemals eine Revolution geben und die werden sich auch nie ändern.“