DLRG’ler des Bezirks Ravensburg messen sich in Bad Wurzach

Mächtig Betrieb hat am Samstag im Hallenbad von Bad Wurzach geherrscht. Die örtliche DLRG-Gruppe organisierte dort die Vergleichswettkämpfe für den Bezirk Ravensburg.

„Wegen Corona sind unsere Bezirksmeisterschaften drei Jahre lang ausgefallen. Daher wollten wir unseren Mitgliedern jetzt unbedingt wieder einmal die Möglichkeit geben, sich untereinander zu messen. Das war einfach dringend nötig“, erklärte Manuel Pfender, Vorsitzender der Bad Wurzacher Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

Sehr viele Teilnehmer

Wie sehr die vielen Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen so etwas herbeigesehnt hatten, zeigte die hohe Teilnehmeranzahl von 160. „Mit so vielen haben wir gar nicht gerechnet“, gestand Pfender. Solch Wettkämpfe seien aber eben „ein Highlight, auf das man monatelang hintrainiert“.

Hinzu kamen noch etwa 50 Helfer aus den neun teilnehmenden Vereinen des DLRG-Bezirks, dessen Grenzen denen des Landkreises Ravensburg entsprechen: Altshausen, Bad Wurzach, Baienfurt, Bodnegg-Obereisenbach, Leutkirch, Obere Schussen, Ravensburg, Wangen und Weingarten. Kißlegg und Beuren hatten absagen müssen. Pfender war Veranstaltungsleiter, der Bezirk stellte die Wettkampfleitung.

Bisher stets im Schussental

Der Bad Wurzacher freute sich auch sehr darüber, „dass durch das neue Hallenbad so ein Wettkampf jetzt auch bei uns möglich ist. Bisher fanden die Bezirksmeisterschaften immer im Wechsel in Ravensburg, Weingarten und Baienfurt statt.“

Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den sogenannten Rettungssportdisziplinen im Einzel und in der Mannschaft. Zu diesen Disziplinen zählen zum Beispiel das Hindernisschwimmen und die Rettungsstaffel für Gurtretter. Gewertet wurde in Altersklassen ab zehn Jahren bis zu Erwachsenen, wobei die Altersklassen 10 bis 14 besonders stark in Bad Wurzach vertreten waren.

Eine Überraschung

Für die Zeit zwischen Abschluss des letzten Wettkampfs und Siegerehrung hatten sich Pfender und seine Mitstreiter noch eine Überraschung für die Teilnehmer einfallen lassen. „Während die Wettkampfleitung auswertete und Urkunden druckte, gab es noch einen Spaßwettkampf ohne Namen“, berichtet der Bad Wurzacher Vereinschef.

Die nächsten offiziellen Bezirksmeisterschaften sind für März in Baienfurt geplant. Sie sind auch Qualifikationslauf für die Landesmeisterschaften.