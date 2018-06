Disput um den Weihnachtsmarkt

Der Bad Waldseer Elmar Hörnle geht mit dem Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt hart ins Gericht. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) weist die Vorwürfe zurück.

In einem Brief an die „Schwäbische Zeitung“ und den HGV schreibt Hörnle, von einem „weniger positiven Echo“ der Aussteller und Besucher, als es dargestellt worden sei. Nach eigener Aussage spricht der Waldseer für das Feuerzangenbowle-Team, das beim „Adler“ seinen Stand hatte, „und weitere Aussteller“.

„Schlechte Organisation“

„Tristesse und schlechte Organisation“ habe geherrscht, von den versprochenen neuen Akzenten „war weit und breit nichts zu sehen“. Hörnle weiter: „Kaufmännisches Hintergrundwissen, um ein solches Event zu managen, war leider vom Orga-Team durch Planlosigkeit und Blauäugigkeit ersetzt worden. Anmeldungen nicht bearbeitet, Hüttenplatzierungen wenig durchdacht und der Umgangston wurde unterschätzt. Man spürte eine Überforderung einiger Personen.“

Der HGV gesteht in einer Stellungnahme, unterzeichnet von Karl-Heinz Buschle, Klaus Michelberger und Werner Binder, ein, dass „gewisse Kommunikationsprozesse suboptimal verlaufen“ seien. Das hänge mit der Neuorganisation zusammen. „Was jedoch nicht den Tatsachen entspricht, dass gewisse Anmeldungen nicht bearbeitet wurden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Trotz Absage beziehungsweise verspäteter Anmeldung wurde versucht, alle Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Standplatz zu bedienen“, schreibt der HGV.

„Unterstützen, nicht ausbremsen“

Auch die Hüttenplatzierung sei wohl durchdacht gewesen, „jedoch konnte nicht jedem Platzierungswunsch nachgekommen werden“. Wenn dadurch eine gewisse Unzufriedenheit aufgetreten ist, sei das nachvollziehbar. Den Vorwurf, kaufmännisches Hintergrundwissen habe gefehlt, weist der HGV energisch zurück. Generell sei der HGV bestrebt, die Kommunikation stetig zu verbessern. „Im Rahmen dieses Prozesses werden gewisse Ablaufprozesse im nächsten Jahr umgestellt und verbessert“, so der Verein.

Das komplette Engagement des Organisationsteams beruhe auf dem Ehrenamt, gibt der HGV zu bedenken. „Und wir als HGV denken, dass man dieses Engagement unterstützen sollte und nicht durch solch eine Maßnahme (gemeint ist der offene Brief von Hörnle, d.Red.) ausbremst und verärgert.“

Bad Wurzach biete grundsätzlich „eine exzellente Vorlage“ für einen Weihnachtsmarkt, „also sollten wir diese auch nutzen“, signalisiert Hörnle Gesprächsbereitschaft an. Und nach Aussage des HGV soll es eine solche Aussprache auch demnächst geben.