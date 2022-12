Discounter überfallen - Polizei sucht Zeugen

Auf schnelles Bargeld hatte es ein Räuber abgesehen, der am Dienstagabend einen Lebensmitteldiscounter in der Memminger Straße überfallen hat. Das teilt die Polizei mit. Der unbekannte Täter betrat gegen 19 Uhr das Geschäft. Unter dem Vorwand, eine Tafel Schokolade bezahlen zu wollen, trat er an die Kasse. Dort bedrohte er die Angestellte, indem er eine Waffe zog, die für die Frau wie eine Pistole aussah. Er forderte die Kasseneinnahmen und machte sich im Anschluss, nachdem er einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet hatte, aus dem Staub. Zu Fuß flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Wiesenweg. Der Täter soll laut Beschreibung etwa 35 bis 40 Jahre alt und rund 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte einen drei-Tage-Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit braunen Winterstiefeln, einer Jeans, und einer grauen Mütze mit schwarzen Streifen. Die Polizei, die von einer Mitarbeiterin verständigt wurde, leitete eine sofortige Fahndung ein, konnte dem Täter aber bislang nicht habhaft werden. Zwischenzeitlich hat das Kriminalkommissariat Ravensburg die Ermittlungen übernommen. Personen, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, insbesondere die Kunden, die sich zum Tatzeitpunkt im Geschäft befunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.