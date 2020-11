Discounter nach Filialumbau vor Neueröffnung

Wiedereröffnung feiert an diesem Dienstag die Filiale von Netto Marken-Discount in der Leutkircher Straße in Bad Wurzach. Das teilt das Unternehmen mit.

In den vergangenen Wochen war um- und angebaut worden. Auf 620 Quadratmetern würden nun mehr als 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität, darunter mehr als 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte angeboten, heißt es in der Mitteilung. Ein Mehrwegsortiment und umweltschonendere Technologien trügen zudem zur Nachhaltigkeit bei.

Neben einem sogenannten Bake-Off-Regal bietet die hiesige Bäckerei Schwarz in der Vorkassenzone ihre Ware an.

Zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen schützen Kunden und Mitarbeiter, betont Netto.

Bis zum 31. Dezember 2020 können Netto-Kunden die Peter-Maffay-Stiftung an den Kassen- und Pfandautomaten mit Spenden unterstützen.