Dietmannser Fußballfrauen steigen in Regionenliga auf

Die Fußballfrauen der SGM Dietmanns/Hauerz/Bellamont haben sich am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga gesichert und stehen somit als Aufsteiger in die Regionenliga fest.

Die Mannschaft um die beiden Trainer Jürgen Brauchle und Andreas Butscher gewann ihr Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Grünkraut mit 2:0 und liegt dadurch uneinholbar vor dem letzten Spieltag mit 44 Punkten und 58:25 Toren vorne. Somit steigt die Mannschaft nach dem Aufstieg in der Saison 2019/20 und dem Abbruch der Saison 2020/21 zum zweiten Mal in Folge auf.